Caprari: “Benevento-Inter, non c’è stata partita! Loro per lo scudetto”

Stadio Ciro Vigorito Benevento

Gianluca Caprari, attaccante giallorosso autore di una doppietta oggi in Benevento-Inter terminata 2-5, su “Sky Sport” dopo la partita ha parlato del campionato della sua squadra.

BENEVENTO-INTER – Gianluca Caprari dopo Benevento-Inter ha commentato la prestazione della sua squadra: «L’Inter è una squadra che gioca per lo scudetto, non c’è partita! Abbiamo provato però poi diventa veramente dura. Di buono c’è che sono contento di aver preso una batosta contro questa squadra, così capiamo la categoria. Il campionato nostro è contro squadre come Sampdoria, Bologna… non contro l’Inter. Se non proponi calcio poi è dura, l’importante è essere equilibrati, dobbiamo ascoltare il mister. Oggi era dura e lo sapevamo, dopo venti secondi abbiamo preso gol e dopo trenta minuti era sullo 0-3. ».

TOTTI PROCURATORE – : «Totti è una persona d’oro, com’era in campo è fuori. Capisce di calcio! (ride, ndr)».