Capozucca: «Nandez-Inter? Lui giocatore importante, vogliamo tenerlo!»

Capozucca prima di Inter-Cagliari, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato della partita e in particolare della possibile cessione di Nandez.

POSSIBILE CESSIONE – Capozucca prima di Inter-Cagliari, su DAZN ha parlato così della partita e della possibile cessione di Nandez: «Noi siamo concentrati per fare i punti perché sono pochi quelli che abbiamo. C’è tempo per pensare al mercato. Nandez è un giocatore importante per il Cagliari e vogliamo tenerlo. Possibile cessione per Strootman? Smentisco queste dichiarazioni, Strootman è un professionista serio, purtroppo ha avuto qualche problema un per infortunio al ginocchio ma è un giocatore a cui contiamo molto».