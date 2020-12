Capello: “Inter-Shakhtar Donetsk, vi spiego perché gioca Barella”

Condividi questo articolo

Fabio Capello

Inter-Shakhtar Donetsk avrà inizio tra pochi minuti. Fabio Capello, opinionista oggi negli studi di “Sky Sport” prima del match ha parlato della scelta di puntare su Nicolà Barella.

DENTRO BARELLA – Prima di Inter-Shakhtar Donetsk dagli studi di “Sky Sport”, Fabio Capello ha detto la sua in merito alla formazione titolare e la scelta di Conte di puntare su Barella: «Giocherà Barella perché Conte ha cambiato sistema di gioco, non pressa più in avanti e mantiene meno il possesso palla. Contro il Sassuolo ha avuto solo il 35% palla e ha vinto 3 a 0. Il possesso palla conta poco. Barella è importante perché giocando più compatti e rinforzando in questa maniera con Barella la ripartenza è più importante, a differenza di Eriksen. La domanda è: Lo Shakhtar Donetsk però verrà avanti? C’è la possibilità inoltre di poter fare dei cambi di qualità per l’Inter. Leggere la partita sarà importante».

SU LUKAKU – Capello parla anche del centravanti dell’Inter: «Lukaku tra i migliori cinque attaccanti al mondo? È migliorato molto, l’ho visto migliorato anche nei calci piazzati. È un calciatore che ha del talento e si vedono i frutti».