Cano: «La chiave per battere l’Inter è questa! Noi preparatissimi»

L’argentino Cano fiducioso in vista del match tra Inter e Fluminense. L’attaccante argentino, 37 anni, ha spiegato come battere i nerazzurri. Cano sarà al centro dell’attacco di Renato Gaucho.

LA CHIAVE CONTRO L’INTER – Il veterano attaccante argentino German Cano ha presentato il match degli ottavi di finale contro i nerazzurri. Ecco cos’ha raccontato ai colleghi di Lance.com: «Ogni partita è diversa, ma l’intensità qui è altissima. Bisogna essere concentrati al 100%, perché in qualsiasi momento si può subire un gol. Ecco perché credo che la chiave sarà mantenere il nostro deficit di gol a zero e creare buone occasioni per decidere la partita e passare al turno successivo. Tutto è molto equilibrato. Come ho detto durante la partita, è sempre importante progredire verso la fase successiva e raggiungere i momenti decisivi. Siamo preparatissimi e sono molto contento di giocare qui».

CONDIZIONE FISICA – Sempre Cano che rivela il proprio status fisico. Il 37enne si sente pronto: «Sto molto bene. Ora che sono guarito al 100%, sto lentamente ritrovando il ritmo di cui avevo bisogno. Ma mi sono sicuramente preparato molto per giocare e dare il massimo qui. Ho sempre creduto di essere pronto a giocare in qualsiasi momento. E il mio recupero è stato fluido».