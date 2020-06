Candreva: “Siamo pronti, dovremo fare una gara d’attacco! Senza i tifosi…”

Candreva ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter, sfida valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

PRONTI – Antonio Candreva parla prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter: «Senza tifosi non è il massimo. E’ una situazione che abbiamo visto prima della pandemia, nell’ultima partita giocata in campionato. Non è il massimo ma ci siamo preparati anche a questo. Ritorniamo in campo dopo tanto tempo. Arriviamo pronti, sappiamo di dover affrontare un avversario forte e difficile. Siamo in svantaggio ma ci siamo preparati per questa partita. Dovremo fare una gara d’attacco».