Candreva: “Non dobbiamo avere rimpianti. Spalletti? Non mi dava fiducia”

Antonio Candreva, protagonista nel match Verona-Inter, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel post partita

PROTAGONISTA – Un gol e mezzo per Antonio Candreva in Verona-Inter. L’ex esterno della Lazio ha parlato così nel post gara, intervistato da “Sky Sport”: «Rimane un bel perché su questa partita. Restano dispiacere e rammarico soprattutto per il primo tempo. Nel secondo avremmo meritato la vittoria. Poi c’è sempre un episodio a nostro sfavore. Europa League? Ora pensiamo al campionato. Non è ancora finita. Dobbiamo arrivare al 2 agosto senza rimpianti. Dare tutto sul campo e vedere dove arriviamo. Penso sempre a far bene e lavorare durante la settimana. Luciano Spalletti non aveva fiducia in me perché ho giocato poco lo scorso anno. Quando si ha la fiducia dell’allenatore e delll’ambiente e si ha concorrenza si fa bene la domenica. Importante farsi trovar pronti. Credo che tutti gli atleti abbiano bisogno di fiducia. Non avendo l’opportunità di dimostrare il proprio valore è difficile trovare la condizione giusta durante l’anno».