Candreva: “Episodi determinano sempre le partite. Cambio tattico Inter…”

Candreva è stato il primo giocatore che ha voluto commentare il match di stasera, Verona-Inter, su Inter TV. Ecco le sue parole al canale tematico ufficiale nerazzurro dopo la sfida del Bentegodi.

ENNESIMA PARTITA BUTTATA – Antonio Candreva commenta Verona-Inter: «Si poteva fare di più? Questo sempre, quando si pareggia si può fare sempre meglio. C’è il rammarico di questo pareggio, che avevamo ripreso la partita. Rimane il rammarico di non aver portato a casa i tre punti. Ci saranno tante risposte e tante cose da migliorare, tante cose da lavorarci, però poi sono sempre gli episodi che determinano le partite. Ripeto: dispiace il risultato, perché avevamo ripreso una partita difficile in un campo difficile, dove loro hanno messo in difficoltà tante squadre. Dispiace, ora dobbiamo tornare a lavorare già da domani e pensare alla prossima. Differenza fra primo e secondo tempo? Magari, prendendo gol quasi subito all’inizio della partita, abbiamo sofferto loro per i primi venti minuti. Le azioni le abbiamo create, poi prendi gol e vai sotto. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, meritavamo di chiuderla e di vincerla. Cambio tattico? I compiti sono sempre gli stessi. Il mister, nella piccola preparazione per la ripresa del campionato, ci ha detto che gli esterni devono essere più partecipi. Cambia che non hai più la mezzala che inserisce, il mister vuole che riempiamo l’area e se non è il centrocampista è l’esterno dalla parte opposta».