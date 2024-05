Calhanoglu: «Zhang? Lo aspettiamo! Inter, ora non possiamo mollare»

Hakan Calhanoglu interviene dopo Inter-Lazio, nel corso della celebrazione del ventesimo scudetto nerazzurro. Il centrocampista pensa alla prossima stagione, ma anche al presidente Steven Zhang.

RIPETERSI – L’Inter è in festa e Hakan Calhanoglu intervistato da Sky Sport 24 afferma: «È una giornata bellissima, con lo stadio pieno. Tutti si stanno divertendo. Finalmente abbiamo alzato la coppa. Sono felice. Credo che dopo questa stagione dobbiamo ripeterci e portare l’Inter sempre più in alto possibile. Questo è il nostro obiettivo, non possiamo mollare perché abbiamo vinto ora la seconda stella. L’obiettivo dev’essere sempre vincere qualcosa».

Calhanoglu e i contatti col Presidente dell’Inter Steven Zhang

NUOVI OBIETTIVI – Dopo le scorse turbolente ore legate al futuro di Steven Zhang e della società dell’Inter, Hakan Calhanoglu dichiara: «Siamo solo all’inizio? Sono d’accordo con il direttore Giuseppe Marotta. Noi calciatori dobbiamo pensare sempre, prendere nuovi obiettivi per scrivere qualcosa di importante per il nostro club. Adesso dobbiamo goderci questo momento e poi quando arriva la prossima stagione ci penseremo. Se ho parlato con Zhang in queste ore? Come avete seguito, il nostro ultimo contatto è stato sui social, poi non l’abbiamo sentito più però lo aspettiamo». Così conclude Hakan Calhanoglu, mentre l’Inter si gode i festeggiamenti e la premiazione del meritatissimo ventesimo scudetto.