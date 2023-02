Calhanoglu: «Vinto, ma lì sarà ancora più difficile! Contento per Lukaku»

Calhanoglu ha parlato su Mediaset Infinity dopo di Inter-Porto, ottavo di andata di Champions League. Per il turco qualificazione ancora aperta, ma contento per Lukaku

FONDAMENTALE − Calhanoglu felice per la vittoria: «Molto importante perché in Champions League devi sempre vincere. Abbiamo vinto 1-0 ma non è finita, lì sarà molto più difficile di oggi. Fa bene la vittoria per la squadra e le motivazioni per andare lì. Si vince con il coraggio e la voglia. È un sogno per me giocare in Champions League. Mi è mancato solo il gol, ma sono contento per Romelu che aveva bisogno di fiducia. Speriamo di vincere anche lì. Io vado in campo pensando al mio popolo, per me è difficile ma la vita continua e sono con loro».