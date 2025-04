Calhanoglu: «Venuti qua a giocare! Inter molto carica»

Calhanoglu è tornato in Germania e ha trionfato, con l’1-2 dell’Inter sul Bayern Monaco: le sue dichiarazioni post partita a Inter TV.

OSTACOLO SUPERATO – Hakan Calhanoglu rimarca il valore della vittoria dell’Inter: «Sappiamo che il Bayern Monaco è una squadra forte con qualità, ma siamo venuti qua a giocare. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni, nel secondo tempo abbiamo mollato un po’ di giocare ma alla fine abbiamo vinto 1-2. Il gol? Bellissimo. Qua non è facile vincere, complimenti alla squadra che ha reagito molto bene. Ora c’è la seconda da giocare, ma siamo carichi: siamo già con un piede davanti. So che San Siro sarà caldissimo, coi nostri tifosi che saranno lì a caricarci. Non vedo l’ora di giocare, vogliamo andare avanti. Giocando tanto siamo in ritmo. Secondo me è meglio così, giocare sempre: non è facile, ma è mentalmente che è difficile. Giochiamo tanto e siamo sempre insieme».