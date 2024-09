Calhanoglu: «Loro tifosi silenziosi, pensavamo di più! Ecco cosa ci siamo detti»

L’ambiente dell’Etihad Stadium non è stato certo caldissimo, rispetto a com’è invece il Meazza in certe partite. Lo ha voluto rimarcare Calhanoglu, nell’intervista su Inter TV dopo lo 0-0 col Manchester City.

AL VERTICE – Hakan Calhanoglu prende in maniera positiva il punto in Manchester City-Inter: «Potevamo vincere, però credo che tutti siamo contenti con un punto. Abbiamo giocato con coraggio, con tanto sacrificio e uniti in campo: quello che serviva dopo Monza. Abbiamo giocato contro una squadra forte e creato tante occasioni, però alla fine non abbiamo fatto gol. Però siamo contenti per il punto. Cos’è mancato? Un po’ di fortuna, sì. A parte questo siamo stati molto bravi in fase difensiva, loro a volte sono stati pericolosi però eravamo tutti dietro quando serviva difendere. Non abbiamo lasciato niente, contro questi novanta minuti sono molto importanti così come tutti i dettagli. Volevamo vincere, sì, però con un punto possiamo essere contenti».

Calhanoglu svela le parole prima di Manchester City-Inter

IL MESSAGGIO – Calhanoglu fa sapere come l’Inter ha preparato la gara di stasera: «Cosa ci eravamo detti prima della partita? Che dobbiamo divertirci qua, giocando contro una squadra forte. Però credo che tutti aspettassero un ambiente molto caldo, i tifosi erano molto silenziosi. Se fossimo stati a San Siro potevamo vincere, con un clima così ci aspettavamo di più. Però va bene così, abbiamo guardato solo noi stessi e con un punto possiamo guardare avanti. Il derby? Sempre con più motivazione. Il derby è il derby, noi vogliamo continuare a vincere. Sicuramente ci penseremo da domani, oggi ci rilassiamo».