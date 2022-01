Calhanoglu: «Supercoppa Italiana passata, Atalanta-Inter vale lo scudetto»

Calhanoglu sarà titolare nel big match di stasera Atalanta-Inter (vedi formazioni). Dal Gewiss Stadium di Bergamo il giocatore ha presentato la partita a Inter TV.

MESSAGGIO DA MANDARE – Queste le parole di Hakan Calhanoglu prima di Atalanta-Inter: «La Supercoppa Italiana adesso è passata per noi. L’Atalanta è una squadra difficile, che gioca uomo contro uomo: fanno le cose bene. L’abbiamo preparata molto bene col mister e il nostro staff, dobbiamo dimostrarlo anche oggi perché questa partita vale per lo scudetto. Come ha detto il mister sono fisici e corrono tanto: i duelli contano oggi. Noi siamo pronti, vogliamo i tre punti».