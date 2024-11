Calhanoglu: «Sto bene! Rigori? Spiego il mio segreto per fare gol»

Calhanoglu ha vinto il premio di migliore in campo di Inter-Arsenal, per il gol messo a segno e non solo. Le parole del centrocampista turco, fra i tanti intervistati a Inter TV, soprattutto sul rigore.

MVP – Hakan Calhanoglu col premio di Player of the Match di Inter-Arsenal: «Non era facile, l’Arsenal è fortissimo e ha qualità incredibili. Ci ha messi in difficoltà, ma abbiamo tenuto fino alla fine e abbiamo vinto. Io sul dischetto? Oggi ho provato per la prima volta un’altra cosa, perché lo so che i portieri mi guardano sempre. Ho provato a guardare lui fino alla fine, poi ho messo morbido e normale. Sapete che in genere calcio forte, oggi era diverso ma sono contento di aver segnato».

Calhanoglu sempre in gol con l’Inter su rigore

PERFETTO DAL DISCHETTO – Calhanoglu sul “segreto” dei suoi rigori: «In allenamento dico sempre ai portieri dove calcio, se è a sinistra dico a sinistra per provare a calciare forte e non far arrivare il portiere. Il segreto è così: il lavoro deve essere preciso e perfetto. Invece oggi ho cambiato il rigore e il modo di calciare, ho guardato il portiere ho visto che era andato prima giù: l’ho messa morbida. Come sto? Avevo necessità di minuti nelle gambe, non era facile. Il mister ha fatto un po’ di turnover, non era facile giocare contro una squadra forte che ha avuto tanti calci d’angolo. Abbiamo difeso in maniera perfetta, con tanto sacrificio abbiamo vinto. Ho fatto due partite per novanta minuti, fisicamente ne avevo bisogno: adesso mi preparo per il Napoli».