Calhanoglu: «Squadra sente la mia qualità! Orgoglioso di essere all’Inter»

Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Cagliari, sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie A vinta 4-0 dai nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni

ORGOGLIO – Hakan Calhanoglu parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Cagliari: «Sono molto contento di essere qui, sono orgoglioso. Volevo ringraziare la squadra perché loro hanno fatto tanto per farmi diventare un giocatore importante, sentono la mia qualità e io do il massimo per loro e per il club. Ringrazio i tifosi e sono contento. Rigori? Non facciamo casino per quel rigore, siamo una squadra e posso sbagliare anche io. Siamo tutti insieme, alla fine abbiamo giocato bene e Lautaro Martinez ha segnato e ha fatto una grande partita. E’ un giocatore importante per noi. Quanto è bello sentire i tifosi che urlano la capolista se ne va? Grazie a loro, veramente è un onore essere qui all’Inter. Abbiamo giocato tante partite bene, ora siamo primi. Siamo veramente forti, abbiamo dominato tutte le partite per arrivare qui».