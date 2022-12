Calhanoglu: «Spero di fare gol così anche in campionato! Con il Napoli…»

Calhanoglu ha parlato al termine di Inter-Gzira United, prima amichevole invernale andata in scena a Malta al “Tony Bezzina Stadium” e vinta 6-1 dai nerazzurri. Ai microfoni di Inter TV la sua analisi post partita

RICARICA – Hakan Calhanoglu parla così al termine di Inter-Gzira United: «Se è stato il gol più bello? Non credo. Il più bello è quello contro il Barcellona, quello è il più bello e il più importante. Mi auguro di fare gol così anche in campionato. È stato bene per riposare un po’ fisicamente e mentalmente perché abbiamo fatto tante partite. Siamo tornati bene e vogliamo prepararci bene. Giochiamo contro il Salisburgo che è forte e vogliamo migliorare. Sensazioni positive, è stata una bella amichevole oggi. Abbiamo fatto bene però secondo me è più importante allenarsi bene nelle cose che abbiamo fatto male. Poi contro il Napoli vogliamo vincere in casa».