Calhanoglu: «Siamo forti, oggi dimostra! Inzaghi? La squadra è con lui»

Hakan Calhanoglu, autore del gol vittoria, ha parlato al termine di Inter-Barcellona. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

FIDUCIA – Queste le parole di Calhanoglu: «Abbiamo parlato tante volte di questo periodo. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo fare la partita che volevamo fare. Eravamo mentalmente pronti per il Barcellona, lo sapevamo quando abbiamo perso contro la Roma che i nostri tifosi sarebbero stati dietro di noi. Tutti lo sanno che siamo forti, ma oggi lo abbiamo dimostrato perché tutti e 11 abbiamo fatto un grande lavoro di difesa. Abbiamo meritato. Inzaghi? Noi siamo sempre con il mister, anche lui ha bisogno di una mano. Oggi è contento, ha visto che la squadra lotta per lui. Spirito? Ce lo chiediamo tutti, difficile spiegarlo. Abbiamo fatto tante cose non giuste, l’atteggiamento non era quello dello scorso anno. Abbiamo detto tante volte che dovevamo questo cambiare in primis. E oggi abbiamo vinto che ognuno lotta per altro. Quando uno cade è l’altro che lo rialza».