Calhanoglu: «Sento la fiducia in me stesso. Doppietta? Ne potevo fare anche tre!»

Calhanoglu dopo Monza-Inter terminata sul punteggio di 1-5 su Inter TV ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la grande vittoria di oggi e soprattutto la doppietta realizzata.

IN CRESCITA – Hakan Calhanoglu ha parlato così dopo Monza-Inter: «Questa partita era importante dopo la sofferenza con il Verona. Abbiamo avuto tempo in questa settimana per lavorare con calma. Siamo entrati bene in partita oggi. Nei primi venti minuti abbiamo dimostrato che volevamo vincere. Il Monza è una squadra forte e dovevamo stare attenti, però già dopo 20 minuti abbiamo indirizzato la partita, abbiamo capito che potevamo vincere. Ho sempre fiducia in me stesso. Io rigorista? Sono contento, però mi piace anche recuperare palla dietro e verticalizzare. Quando gli avversari attaccano noi recuperiamo palla dietro e cerchiamo spazio, sono contento che riesce. Sono migliorato anche in fase difensiva, ma in generale oggi abbiamo giocato molto bene da squadra. Oggi se il mister non mi cambiava io ne facevo tre! (ride, ndr). Io cerco sempre di migliorare perché vogliamo vincere tutte le partite, è stata una settimana importante perché abbiamo riposato. Adesso andiamo in Arabia per vincere».