Calhanoglu: «Perso partita che vale tanto, difficile da spiegare. 13 punti…»

Hakan Calhanoglu ha parlato così su Rai Sport della dura sconfitta contro l’Empoli. Serata da dimenticare per l’Inter di Simone Inzaghi nella prima della Supercoppa Italiana a San Siro.

SCONFITTA – Hakan Calhanoglu ha commentato la sconfitta dell’Inter di questa sera contro l’Empoli su Rai Sport: «Difficile spiegare cosa è successo, dopo Riad abbiamo pensato che oggi fosse più facile. Abbiamo trovato avversario più forte che gioca a calcio. Con uomo in meno è stato difficile tornare, si rispettano gli arbitri ma non possono sbagliare così. La decisione si rispetta, al secondo tempo in 10 abbiamo provato con palle lunghe ma non siamo riusciti a fare gol. Non credo che la nostra concentrazione sia stata sempre uguale, in 11 la musica sarebbe stata diversa. 13 punti sono tanti, lo sappiamo che è difficile crederci ma dobbiamo. Dobbiamo analizzare la partita, si lavora e si continua. Non voglio dire niente sul Milan, è passato. Se lui non dà il rosso la partita sarebbe stata diversa, abbiamo fatto fatica uno in meno. Abbiamo perso una partita che vale tanto»