Calhanoglu: «Oggi Inter perfetta. Società sta lavorando bene»

Hakan Calhanoglu ha rilasciato un commento in seguito alla vittoria della sua Inter contro il Cagliari. Il suo intervento in collegamento con Dazn.

VITTORIA – Hakan Calhanoglu è felice del successo: «Inter perfetta oggi, non vogliamo fare errori dell’anno scorso. Queste partite sono molto importanti, non perdere punti è fondamentale. Abbiamo preparato bene la gara, abbiamo dimostrato oggi e siamo contenti. Adesso sono un po’ dietro, sono contento in questo ruolo. Mi piace aiutare la squadra, far sempre il meglio e credo che abbiamo fatto tutti bene. Eravamo compatti, io provo a dare sempre tutto. Credo che la società sta facendo grande lavoro, quelli che vanno via e quelli che entrano sono forti. Abbiamo più giovani, abbiamo anche esperienza, sono forti e lo sappiamo. Non mi piace parlare del passato, andremo step-by-step».