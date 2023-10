Calhanoglu: «Non vedo l’ora di giocare! Gara preparata bene»

Hakan Calhanoglu è stato intercettato da Sport Mediaset alla vigilia di Inter-Benfica, match di Champions League in programma domani alle 21

MOTIVAZIONI − Calhanoglu motivato prima del Benfica: «Sto bene, ho sempre voglia di essere lì. Nella prima partita contro la Real Sociedad abbiamo deciso di riposare, domani non vedo l’ora di giocare con i nostri tifosi. Sappiamo cosa affrontare, conosco il Benfica. So come gioca il mio ex allenatore, Schmidt, domani vediamo, l’abbiamo preparata bene. I ragazzi sanno già come fare, sono una squadra forte, hanno tanta qualità. Che Inter sarà? Vediamo in questi mesi, guardiamo partita dopo partita. Il campionato è ancora lungo, noi concentriamoci sul nostro lavoro. Io regista? L’ho fatto un paio di volte in Nazionale, ho aspettato di esserci, mi piace come ruolo. Sono contento, si può migliorare sempre. Sono migliorato in fase difensiva in questi anni. Thuram e Lautaro Martinez? Hanno già lavorato bene ad inizio preparazione, come tutti».