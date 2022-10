Calhanoglu: «Noi sempre col mister, grande allenatore e grande persona!»

Calhanoglu ha deciso il match fra Inter e Barcellona di Champions League con una precisa conclusione dalla distanza. Il turco dedica la vittoria anche a Inzaghi, finito nel mirino della critica nelle ultime settimane

UNIONE − Hakan Calhanoglu, su Sport Mediaset, soddisfatto per la grande vittoria in Champions League col Barcellona. Il centrocampista dell’Inter spende delle belle parole per il tecnico Simone Inzaghi: «Siamo sempre stati col nostro mister, grandissima tecnico e grandissima persona. Bisognava dare un segnale dopo la Roma, grande risposta. Era un periodo così. Siamo però una squadra forte e un gruppo unito, bisogna adesso continuare su questa strada».