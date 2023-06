Calhanoglu: «Mio paese mi sosterrà! Inter, ci metteremo il cuore»

Calhanoglu è una sorta di padrone di casa per la finale di Champions League Manchester City-Inter, visto che si gioca a Istanbul. Inevitabile quindi che sia lui uno dei tesserati delegati a parlare alla vigilia: ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa, qui la diretta con Darmian, Inzaghi e Lautaro Martinez.

CONFERENZA CALHANOGLU – Questa la conferenza stampa di Hakan Calhanoglu alla vigilia di Manchester City-Inter.

Pensi di poter segnare domani?

Perché no? Lo spero, siamo preparati bene. Speriamo di vincere, poi che segni io no non importa.

Sarai il quinto giocatore turco in finale di Champions League, cosa significa?

Innanzitutto sono contento e orgoglioso di giocare questa finale nel mio Paese. Sono certo che il mio Paese e il mio popolo mi sosterrà, che tiferanno per me. Spero da giocatore turco di poter sollevare questa coppa e spero anche di segnare un gol, sappiamo che non sarà una partita facile e che il Manchester City è una squadra fortissima. Ma se ci mettiamo tutto il cuore possiamo farcela.

Sei riuscito a spiegare ai compagni cosa sia Istanbul? Hai parlato con Gundogan?

C’è voluto parecchio tempo per arrivare qua, questa è una città di sedici milioni di abitanti e ho avuto modo di spiegare che città è Istanbul. Non ho avuto modo di parlare con Gundogan, è un giocatore che rispetto molto. Sarà una grande finale per entrambi, sarà una partita speciale. Lui gioca per un’altra maglia e io per la Turchia ma non importa, rispetto la sua decisione di giocare per la Germania. È comunque molto importante che ci siano due turchi in finale di Champions League.

Calhanoglu, quale sarà il giocatore più pericoloso?

Abbiamo studiato i nostri rivali, è importante capire come giocano. Ma dobbiamo mostrare le nostre qualità senza timore, sono una squadra molto forte in fase offensiva ma anche in quella difensiva. Dobbiamo far vedere di che pasta siamo fatti, in Champions League abbiamo giocato bene e dominato certe partite. Cercheremo di contrastarli e non farli giocare.

Ti aspetti che i turchi tifino per l’Inter?

Credo che per me sia una partita molto speciale, essere qui e giocare a Istanbul è una cosa diversa. Voglio godermi questo momento, magari non succederà ancora questa finale per me. Come hanno detto Lautaro Martinez e Darmian daranno il massimo domani, so che la nostra gente in Turchia sarà con me. Gundogan lo conosciamo bene, l’unica cosa diversa è che lui gioca per la Germania. Per noi è importante che ci sia io, sarei l’unico giocatore della Turchia a vincere la coppa. È il mio sogno e proverò a dare tutto.