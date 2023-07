Calhanoglu: «Io dal Milan all’Inter? Un onore la chiamata! Dato il massimo»

Calhanoglu è in tournée con l’Inter e si appresta a iniziare la sua terza stagione in nerazzurro. Non a Milano però, visto che in precedenza giocava per il Milan: di questo e altro ha parlato nel corso di un’intervista a The Digest in Giappone.

PASSAGGIO DI CONSEGNE – Hakan Calhanoglu non vuole soffermarsi troppo sulla partenza dei giocatori di peso nello spogliatoio: «Penso che sia troppo presto per rispondere a questa domanda. Sono alla terza stagione in questa squadra, Lautaro Martinez e Nicolò Barella (capitano e vice, ndr) sono all’Inter da molto più tempo. Che loro due siano giocatori importanti in campo non c’è dubbio. Penso che faranno un buon lavoro subentrando a Samir Handanovic, poi sono più giovani di me e sarei felice di aiutare se necessario».

CAPITANO – Sempre sul discorso della fascia, Calhanoglu racconta la sua esperienza con la Turchia: «Penso di conoscere il ruolo del capitano. Ha la responsabilità di essere il capitano della nazionale turca, è un grande orgoglio per me. Se lo vogliono Simone Inzaghi, lo staff o la società, sono pronto a fare il capitano. So come ci si deve comportare, ma non importa chi è il capitano. L’importante è che ci aiutiamo a vicenda come squadra».

IL PASSAGGIO – Calhanoglu torna sul passaggio dal Milan all’Inter: «È come “Quando succede qualcosa, succede”. Quando mi hanno chiamato Piero Ausilio e Inzaghi sapevo che era importante per me. Per me è stato un onore essere chiamato a essere necessario in un club come l’Inter, così ho subito deciso di trasferirmi. La storia è andata liscia. Sento un forte legame con l’Inter e i tifosi, passare dal Milan all’Inter non è facile e ho sempre dato il massimo in campo. Volevo che la gente mi vedesse in campo a giocare per la squadra. Ora penso di esserci riuscito».

LA TOURNÉE – Calhanoglu si esprime sulla tournée in Giappone: «È la prima volta, siamo felici di poter essere in Giappone. Tutti qui sono gentili e di mentalità aperta. Ovunque vada è ordinato e pulito e mi sento molto a mio agio. Quando sono uscito a Osaka tutti erano gentili e simpatici, ora vediamo a Tokyo. La finale di Champions League? Prima della partita si diceva che il Manchester City fosse in netto vantaggio, ma abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità e penso che abbiamo mostrato quello che potevamo fare. Non abbiamo segnato, ma abbiamo avuto qualche occasione per segnare. Giocare la finale di Champions League è stata una grande esperienza, è mancata solo la fortuna».

Fonte: thedigestweb.com