Calhanoglu: «Inzaghi? Un segreto! Milan? Libro chiuso, ora Inter»

Calhanoglu ha parlato dopo il triplice fischio di Inter-Lazio, sfida valevole per la trentasettesima giornata di Serie A nonché premiazione ufficiale dei Campioni d’Italia. Ecco quanto dichiarato a DAZN

MIGLIOR STAGIONE – Hakan Calhanoglu parla così dopo Inter-Lazio: «Bello, stadio pieno. Siamo felici e contenti, adesso ci si diverte. Cambio ruolo? Credo che mentalmente non sia stato difficile però avevo bisogno di fiducia e di credere in quel ruolo, ho lavorato molto. Grazie al mister e al suo staff tecnico che mi hanno migliorato. Inzaghi? Credo che il suo segreto è che ci tratta come amici, lo sappiamo che è il nostro allenatore ma parla sempre con noi e prima delle partite è più nervoso e concentrato ma in generale è tranquillo e positivo. Se sono al meglio della forma? Sono d’accordo, tutti dicono che a 29/30 anni cresce l’esperienza e penso che questa sia stata la mia miglior stagione in carriera. Mai parole fuori posto verso il Milan? Quelli che non mi conoscono non sanno come sono, io sono sempre tranquillo e mi comporto sempre con rispetto. Con l’amicizia non ci sono colori, ho ancora rapporti con qualcuno degli altri e se da loro non arriva niente per me non è un problema. Per me quel libro è chiuso, ora sono all’Inter».