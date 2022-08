Calhanoglu: «Inter, serviva grande reazione! Movimenti diversi in campo»

Calhanoglu si è espresso a caldo al termine di Inter-Cremonese, anticipo della quarta giornata di Serie A giocato stasera al Meazza. Queste le parole del giocatore nell’intervista con Inter TV.

UOMO ASSIST – Hakan Calhanoglu dice la sua su Inter-Cremonese: «Cinquanta presenze con l’Inter? Sono contento, spero di fare tante altre partite. Loro erano sempre addosso, non era facile oggi giocare. Hanno bella fisicità, però abbiamo dato il massimo: dopo la Lazio abbiamo fatto vedere una reazione e trovato una bella vittoria. Poi abbiamo fatto un bellissimo gol tutti insieme. Loro erano sempre addosso, come ho detto prima: hanno giocato uomo contro uomo, non era facile ma abbiamo fatto movimenti diversi in campo. Poi abbiamo trovato gli spazi e abbiamo fatto gol, coi movimenti in campo siamo riusciti a segnare. Questo era importante, si è visto coraggio in campo tutti assieme: una grande reazione dopo la Lazio, che serviva. Alla fine abbiamo meritato. Il derby? Siamo carichi, sicuramente. Ci aspettiamo una gara difficile, lo sappiamo, il Milan è una grande squadra e siamo forti ma anche noi lo siamo. Ci vuole pazienza per sabato ma siamo carichi».