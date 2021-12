Calhanoglu: «Inter sempre più forte! Eriksen? Avrei voluto giocare con lui!»

Calhanoglu prima di Salernitana-Inter, valevole per la diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, . Di seguito le sue parole su DAZN.



SEMPRE MEGLIO – Calhanoglu prima di Salernitana-Inter, su DAZN ha parlato così: «Noi sentiamo di essere più forte, seguiamo anche sui social e lo vediamo. Vogliamo dare il massimo in campo, stiamo lavorando bene con il mister e con il suo staff. Si vede anche in campo come siamo mentalmente liberi, il resto arriva da solo. Eriksen? Mi dispiace perché è un giocatore con qualità e grande persona. L’Inter non è contento per il suo problema, io invece l’ho sostituito. Gli auguro il meglio, anche io avrei voluto giocare con lui».