Calhanoglu: «Inter rispetta il Monza. Infortuni? So che la squadra ha bisogno di me!»

Hakan Calhanoglu si è pronunciato nel pre-partita di Inter-Monza, match che si disputerà a San Siro alle ore 20:45. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Hakan Calhanoglu si è espresso a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Monza. Il centrocampista turco ha sottolineato l’approccio dei nerazzurri alla gara: «Siamo sempre pronti, tutte le partite sono importanti per noi. Anche se giochiamo contro il Monza, rispettiamo i nostri avversari perché sono forti e hanno giocatori di qualità. Ma noi ci sentiamo pronti per la sfida. L’Inter non sottovaluta nessuno, rispetta qualsiasi sua avversaria. Ma la squadra guarda principalmente a se stessa, pensando a ciò che vuole raggiungere. Problemi fisici? Per la prima volta nella mia carriera ho avuto 4 infortuni di fila, voglio tornare nella mia forma perché so che la squadra ne ha bisogno».