Calhanoglu: «Inter, rialzati sempre quando caduti! Noi preparati»

Calhanoglu è il primo tesserato dell’Inter che ha effettuato la conferenza stampa di vigilia della partita col Porto. Il centrocampista turco ha parlato a poco più di ventiquattro ore: QUI il LIVE con Inzaghi.

CONFERENZA CALHANOGLU – Questa la conferenza stampa di Hakan Calhanoglu alla vigilia di Porto-Inter.

Che spiegazione vi siete dati per il momento della squadra?

L’ultima partita è già passata, non vogliamo parlare di questa partita. In Champions League abbiamo fatto sempre bene, domani vogliamo passare ai quarti: questo è il nostro obiettivo, ci penseremo solo da domani. Il passato è già passato e non voglio neanche pensarci.

Partita da testa fredda e cuore caldo. Quanto è importante domani avere senso d’appartenenza?

Sarebbe molto importante, non solo per noi calciatori e il mister ma anche per il club sarebbe molto bello passare questo match. Sappiamo che domani sarà una gara molto pesante, conosco molto bene l’atmosfera perché ho già giocato qui. I miei compagni sono carichi, li ho visti molto bene: domani dobbiamo mettere il nostro cuore in campo e dare il massimo fino all’ultimo minuto. Loro sono già preparati a tutto, il portoghese lo conosco bene e lo dico con tutto rispetto: siamo preparati anche noi.

Il tuo agente ha detto che hai lo stesso body language di Pirlo, è a lui che ti ispiri?

Mi piace molto, ma non voglio parlarne. Io cerco di fare il mio lavoro e fare sempre il meglio.

Calhanoglu, vi siete guardati in faccia?

Quando cadiamo ci rialziamo e rispondiamo, abbiamo fatto sempre così nel bene e nel male. Questo significa tutti. Ho visto i miei compagni bene, siamo preparati bene come ho detto prima. Nel calcio succede sempre qualcosa, non puoi essere sempre al top: dobbiamo essere pronti anche nel male ma rispondere sempre in campo.