Calhanoglu: «Inter, che reazione dopo lo 0-1! Alziamo il livello»

L’Inter dopo una straordinaria prestazione in casa pareggia 2-2 contro il Bayern Monaco e forte del risultato dell’adnata passa al turno successivo. Calhanoglu dopo la partita su Inter TV ha commentato la partita.

PROSSIMO STEP – Hakan Calhanoglu dopo il 2-2 dell’Inter maturato a San Siro contro il Bayern Monaco, ha parlato così: «Oggi eravamo già preparati perché sapevamo che era difficile affrontare una squadra forte come il Bayern Monaco. Dopo lo 0-1 abbiamo reagito bene trovando due gol. Abbiamo difeso molto bene dopo il 2-1 sempre in maniera compatta. Eravamo un po’ stanchi perché giocare ogni tre giorni non è semplice, le gambe hanno bisogno di un po’ di energia. Giocando così tanto dobbiamo cercare di alzare il livello in determinati momenti. Siamo contenti».