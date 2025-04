Calhanoglu: «Inter preparata alla sofferenza col Bayern Monaco. Contenti!»

L’Inter festeggia l’accesso alla semifinale di Champions League, riuscendo a fermare anche a San Siro il Bayern Monaco. Le parole di Hakan Calhanoglu al termine del ritorno dei quarti di finale.

CONTENTI – Hakan Calhanoglu viene intervistato da Sky Sport nel post partita di Inter-Bayern Monaco: «Serata bellissima, tanto sofferta però eravamo già preparati a questo. Sapevamo che il Bayern Monaco è una squadra forte, che mette in difficoltà e credo che dopo l’1-0 siamo tornati subito bene. Abbiamo fatto subito l’1-1, poi come al solito dopo il 2-1 andiamo sempre indietro, pensiamo a difendere la nostra porta. Abbiamo fatto bene, ci abbiamo creduto e siamo contenti».

Calhanoglu nel post partita di Inter-Bayern Monaco

LA GESTIONE – Hakan Calhanoglu continua: «Io credo che in campo controlliamo il nostro tempo, perché dobbiamo giocare 90 minuti ogni tre giorni e non è facile. Dopo l’1-0 non è facile tornare subito in vantaggio. Oggi avevamo i nostri tifosi, che ci hanno aiutato tantissimo. Dobbiamo sempre crederci perché abbiamo le qualità per fare male agli avversari».

LA STRETEGIA – Hakan Calhanoglu conclude: «Noi abbiamo provato ad alzare su Kimmich e a non lasciar giocare però con un giocatore come Muller, che stava sempre dietro di me, ho pensato di aiutare sempre Acerbi. Perché lui fa movimenti pericolosi e quindi sono rimasto lì a proteggere davanti alla difesa. Per quello avevano più palloni a centrocampo rispetto a quelli che avevamo noi».