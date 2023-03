Calhanoglu: «Inter, non parlo di quello che non va! Mettere il cuore»

Calhanoglu non vuole tornare su quanto accaduto in Spezia-Inter, ma pensare al Porto. Nell’intervista con Marco Barzaghi di Sport Mediaset, il centrocampista turco dà le sue sensazioni della vigilia.

APPUNTAMENTO CLOU – Hakan Calhanoglu mostra come l’Inter arriva al ritorno col Porto: «Tensione? Sì, ce l’abbiamo. Ci teniamo dentro questa concentrazione, questo fuoco e questo cammino in Champions League. Sappiamo cosa ci aspetta domani qui, conosco già l’atmosfera perché ci ho già giocato una volta. Però ho visto la squadra molto bene e molto concentrata dopo lo Spezia: non vediamo l’ora di andare in campo domani. Cosa non ha funzionato? Io non voglio parlare di quello che non va, l’importante è essere pronti domani. Quello che è successo è il passato adesso, dopo la partita abbiamo analizzato i nostri errori e ci siamo preparati bene. Ho visto la squadra bene, i compagni sono carichi e vogliamo passare ai quarti domani».

IL REPLAY – Calhanoglu ricorda Inter-Barcellona di cinque mesi fa, decisa da un suo gol anche lì dopo un momento di crisi: «Nel calcio ci sono queste cose, nel bene e nel male. Dobbiamo stare insieme e forzare la nostra forza, abbiamo la qualità di rialzarci subito. Ho visto i miei compagni molto concentrati e carichi, sicuramente domani faremo la partita molto bene. La differenza la farà se metti cuore in campo, essere uniti come abbiamo fatto in tutto il cammino in Champions League. Sono sicuro che lo passiamo».