Calhanoglu: «Inter nel cuore, voglio dare tutto per questo club!»

Calhanoglu festeggia l’eroico 0-0 di Porto-Inter, valso i quarti di finale di Champions League. Il turco lo fa a Inter TV col premio UEFA di migliore in campo.

IL MIGLIORE – Hakan Calhanoglu MVP anche di Porto-Inter: «Sono orgoglioso, dopo tanti anni siamo passati ai quarti. Sono contento, grande lavoro oggi della squadra fino agli ultimi minuti. In qualche situazione abbiamo avuto momenti di difficoltà ma meritato di passare. Mi aspettavo una partita così, sapevamo che giocare qua è difficile però abbiamo lavorato bene oggi. Qualche occasione l’hanno avuta, però zero gol: era importante difendere il risultato. Vediamo adesso cosa succederà. Sono contento del mio lavoro, voglio dare tutto per questo club che lo tengo nel cuore».