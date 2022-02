Calhanoglu: «Inter, momento strano! Io potrei stare dietro le due punte»

Hakan Calhanoglu nel post Genoa-Inter su Sky Sport ha parlato del pareggio dei nerazzurri e del momento della squadra. Poi analizza una possibile soluzione tattica

PERIODO − Le parole di Calhanoglu sul momento della squadra: «Momento strano, lo sapevamo che in questo mese avevamo partite difficili. Poi contro il Sassuolo abbiamo perso, oggi abbiamo giocato bene ma è mancato il gol. Con il nuovo allenatore, sapevamo che loro erano cambiati giocando in modo diverso. Difficile spiegare, ci sono periodi che sono così. Dobbiamo accettare questo, dobbiamo stare tranquilli. Abbiamo una partita in meno, anche il Milan non ha vinto oggi. Serve tranquillità e atteggiamento giusto».

ANDARE AVANTI − Calhanoglu analizza una nuova variante di posizione: «Sono d’accordo sullo stare dietro le due punte come nel 3-4-2-1. Ma bisogna valutare anche Brozovic, io e Barella dobbiamo stare attenti. Si potrebbe andare un po’avanti per aiutare gli attaccanti».