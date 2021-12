Calhanoglu: «All’Inter libero di testa. Eriksen? Gioco anche per lui»

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre Salernitana-Inter del suo momento in nerazzurro. Una battuta anche su Eriksen

SQUADRA ED ERIKSEN − Calhanoglu sul suo ambientamento e sul danese: «Come ho detto prima i miei compagni sono bravi, hanno grandi qualità, mi sono bene mentalmente. Sono libero di testa, sicuramente avevo bisogno un po’ di tempo per fare questi gol, sto lavorando molto bene con lo staff e i compagni. Eriksen è un grande persona, per me è difficile spiegare. Non è bello perdere un giocatore così, non è facile sostituirlo, gioco per lui».