Calhanoglu: «Inter, conta solo una cosa! Spero nella vittoria per i tifosi»

Calhanoglu a sorpresa sarà titolare in Inter-Juventus (vedi formazioni). Il giocatore ha presentato la partita nella consueta intervista con Inter TV.

DERBY D’ITALIA – Hakan Calhanoglu parla prima di Inter-Juventus: «Sono emozionato, questa partita è importante per tutti. L’abbiamo preparata bene, spero che facciamo una buona gara tutti insieme. Una sola cosa conta: i tre punti. Loro hanno iniziato non molto bene, però sappiamo che sono forti e hanno giocatori di qualità. In questi giorni abbiamo preparato bene la partita: siamo pronti e sappiamo cosa fare sul campo. In questa partita servirà il 100% del supporto dei tifosi, sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Abbiamo già visto che saranno tantissimi e speriamo di regalare i tre punti a loro».