Calhanoglu: «Inter, anche oggi servono i tre punti! Rispetto per il Monza»

Calhanoglu rileva ancora una volta l’infortunato Brozovic davanti alla difesa (vedi formazioni). Il centrocampista turco ha parlato nel prepartita di Monza-Inter su Inter TV.

RIPETERE IL NAPOLI – Hakan Calhanoglu si augura i tre punti in Monza-Inter: «La partita contro il Napoli è stata molto importante per noi, anche per altri. Adesso tutto è possibile in campionato: anche oggi servono i tre punti, dobbiamo dimostrarlo. Con tutto il rispetto per il Monza, però se giochiamo con la stessa motivazione, coraggio e sacrificio in campo non sarà un problema per nessuno. Dobbiamo fare i tre punti anche oggi. In due giorni abbiamo analizzato bene il Monza, è una squadra forte che ha tanti giocatori con qualità e tecnica. Noi guardiamo dalla nostra parte, lo sappiamo contro chi giochiamo. Ci siamo organizzati bene, dobbiamo fare il nostro lavoro che è quello che vale. Se chiudiamo la partita dal primo tempo non è un problema, anche col Napoli avevamo creato tante occasioni senza fare gol. Siamo cresciuti anche in fase difensiva, l’abbiamo visto col Napoli: se difendiamo tutti insieme non sarà mai un problema. Oggi dobbiamo fare lo stesso lavoro».