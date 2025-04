Calhanoglu innamorato: «Inter speciale. Noi sempre competitivi!»

Hakan Calhanoglu si è raccontato ripercorrendo alcuni dei successi conseguiti all’Inter e ponendo l’accento sul forte legame da lui coltivato con la squadra campione d’Italia.

IL SIGNIFICATO – Hakan Calhanoglu è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Bayern Monaco, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il calciatore turco si è innanzitutto pronunciato sull’unione che lo lega ai meneghini e su ciò che la squadra nerazzurra rappresenta per lui: «L’Inter è un grande Club, ho sempre avuto compagni molto forti e ogni anno in cui sono stato qui abbiamo lottato per obiettivi importanti. Indossare la maglia nerazzurra è speciale e le emozioni che mi danno i tifosi sono incredibili: ho sempre dato il massimo grazie a loro, al Mister, al suo staff e alla squadra».

NAZIONALE – Calhanoglu ha poi proseguito: «Con la Turchia abbiamo disputato un buon Europeo, con una squadra giovane e con un bello spirito. Abbiamo dato il massimo per arrivare ai quarti di finale e reso contenta la nostra gente».

Calhanoglu su un ricordo emozionante all’Inter

SUCCESSO STORICO – Calhanoglu ha così concluso: «È un numero speciale per me, come il ventesimo Scudetto: un traguardo bellissimo per il Club e un trofeo speciale per la mia persona».