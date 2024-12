Calhanoglu: «Infortunio non facile, ma ora contento! Oggi attenti»

Venerdì di campionato al Meazza, con Inter-Parma alle 18.30. In attesa del calcio d’inizio della quindicesima giornata di Serie A c’è Calhanoglu a parlare su Inter TV: le sue dichiarazioni.

RIPARTIRE DA CASA – Hakan Calhanoglu presenta Inter-Parma dove sarà titolare: «Loro sono pericolosi, lo sappiamo. Hanno giocato anche bene con squadre grandi come Juventus e Milan: dobbiamo stare attenti, hanno giocatori importanti e sono bravi in ripartenza. Ma alla fine noi guardiamo solo noi stessi e daremo tutto in campo. Io il miglior giocatore del mese di novembre per i tifosi? Li ringrazio. Dopo questo infortunio che ho avuto non è stato facile, però sono contento che sono tornato. Sto bene e sto provando sempre a fare il meglio. Il Parma? Come ho detto prima sono pericolosi in ripartenza e non dobbiamo perdere palloni facili. Le occasioni le creiamo ma dobbiamo fare gol, poi essere attenti in fase difensiva».