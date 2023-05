Calhanoglu: «Importante non perdere punti! Siamo in un bel momento»

Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Verona-Inter. Queste le sue dichiarazioni

IMPORTANTE – Queste le parole di Calhanoglu: «È importante non perdere punti! Questo è obbligatorio, credo che in queste ultime settimane abbiamo pedalato in su perché abbiamo visto che Roma e Milan erano davanti. Adesso siamo pari. Ora tutti i punti sono importanti per la Champions League. Oggi sarà difficile, tosta. Il Verona giocano più o meno come Atalanta e Torino sappiamo cosa fare. Siamo in un bel momento».