Calhanoglu: «Gol Lukaku al Porto, sono contento! Importante per il morale»

Hakan Calhanoglu – eletto miglior giocatore della partita -, dopo Inter-Porto 1-0, su Prime Video ha parlato con soddisfazione della vittoria dei nerazzurri dicendosi contento per il gol di Lukaku.

GRANDE VITTORIA – Hakan Calhanoglu al termine di Inter-Porto su Prime Video ha parlato così: «Abbiamo creato tante occasioni oggi, ma abbiamo anche sbagliato. In Champions League si gioca sempre ad alto livello. Abbiamo meritato di vincere con il gol di Romelu Lukaku, sono molto contento per lui per la fiducia. Ci sono squadre che sono forti in questa competizione».