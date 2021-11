Calhanoglu: «Gol da fuori? Contento, ma per i tre punti! Voglio il massimo»

Calhanoglu ha proseguito la serie di interviste per Inter TV nel post partita di Venezia-Inter. Queste le parole del giocatore, in gol nel match del Penzo per la quattordicesima giornata di Serie A.

ANCORA IN GOL! – Hakan Calhanoglu parla al termine di Venezia-Inter: «Era importante oggi. Sono contentissimo perché ho fatto gol da fuori area, che ce l’ho, ma l’importante era i tre punti. In questo stadio con questa atmosfera era difficile, però abbiamo chiuso la partita e siamo contenti perché siamo vicini a Milan e Napoli. Terzo gol di fila? Volevo dare il massimo per la squadra, se faccio gol o no non mi interessa. Voglio dare il massimo e fare bene per la squadra, per me sono importanti i tre punti. Oggi abbiamo dimostrato la mentalità giusta, andiamo a casa coi tre punti. Settimana perfetta? Dobbiamo aspettare le altre partite, adesso dobbiamo recuperare bene perché abbiamo giocato tanto. Nella prossima ci tocca lo Spezia in casa che è un’altra partita importante, vediamo cosa succede».