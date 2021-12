Calhanoglu: «Gol? Ci provo sempre, poi un po’ di fortuna! Oggi dominio»

Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Roma-Inter, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A vinto dai nerazzurri per 0-3. Di seguito le sue dichiarazioni

SODDISFAZIONE – Hakan Calhanoglu parla così ai microfoni di DAZN al termine di Roma-Inter: «Sì sul calcio d’angolo provo sempre a tirare sul primo palo, poi è entrata bene, sicuramente c’è un po’ di fortuna ma sono contento del gol. Ho fatto assist per Dzeko e sono contento. Abbiamo dominato oggi e siamo contenti di aver fatto una grande gara. La più bella Inter? Avevamo fatto già belle partite, anche contro Milan e Juventus. Abbiamo continuato a lavorare, non abbiamo mai mollato e i risultati sono arrivati. Si è visto anche oggi, abbiamo dominato. Mi sento molto bene, c’è più fiducia. Io volevo dare il massimo per il club e la squadra, poi il resto arriva. Primo posto nel girone di Champions League? Abbiamo già fatto vedere di poter dominare con il Real Madrid, anche se poi abbiamo perso. Siamo una squadra forte e cercheremo di fare bene».