Calhanoglu sul suo futuro: «Sto bene all’Inter! Ma sogno di chiudere in Turchia»

Hakan Calhanoglu ha sottolineato il rapporto che lo lega alla Turchia e al calcio turco, pur ribadendo di trovarsi in maniera ideale all’Inter. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Hakan Calhanoglu si è raccontato al portale turco Sabah, esponendosi sull’Inter e sul futuro. Il calciatore nerazzurro ha parlato sia delle emozioni vissute a Milano sia del possibile scenario futuro: «Sono molto felice all’Inter. Poi non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Vorrei trasferirmi al Galatasaray, sarebbe un onore per me indossare un giorno la maglia del club turco».

Calhanoglu dall’Inter alla Turchia: l’orgoglio e la responsabilità

IL LEGAME – Calhanoglu ha poi proseguito esprimendosi sul valore della Nazionale dal punto di vista personale: «Accetto sempre ogni convocazione senza pensieri ulteriori. La bandiera turca, la mia patria, il mio Paese sono tanto preziosi per me. L’idea di indossare la maglia della Nazionale di esserne il capitano… non trovo le parole per descrivere le sensazioni che mi dà questa cosa».

LE EMOZIONI – Calhanoglu ha così concluso: «È la sensazione più bella del mondo. Sono consapevole della mia responsabilità. Quando mi chiama la Nazionale turca, l’idea di andarci o meno non è aperta al pensiero o alla discussione. Per me è un onore, un orgoglio vestire la maglia della mia Nazionale».