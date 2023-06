Calhanoglu: «Finale, sapevo avremmo potuto farcela! Ho un desiderio»

Hakan Calhanoglu scalda i motori in vista della finale di UEFA Champions League tra Inter e Manchester City, che si giocherà proprio nel suo paese d’origine: la Turchia. Intervistato da Mediaset Infinity, il centrocampista turco ha anche espresso un suo personale desiderio.

RICORDI – Hakan Calhanoglu ha esordito con queste parole riguardo alla finale tra Inter e Manchester City: «Sono molto felice di giocare la finale nel mio paese. Ricordo il mio primo giorno all’Inter dopo essere arrivato dal Milan, tutti sapevano che non era un passo facile per me. La società e i compagni però mi hanno accolto benissimo e sono stato molto felice di essere qui fin dall’inizio».

DESIDERIO – Calhanoglu ha poi fatto il punto sul duello a centrocampo con Gundogan e sul suo personale desiderio in vista della finale: «Ho grande rispetto per Gundogan, è un ottimo giocatore. Ma neanche per lui sarà facile e farò di tutto per batterlo. Sono molto vicino al mio sogno. Devo essere sincero: sapevo che avremmo potuto raggiungere la finale. Voglio essere il primo calciatore turco a vincere la coppa e spero di farlo proprio nel mio paese».