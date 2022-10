Calhanoglu: «Era fondamentale vincere per noi, il mio gol più importante!»

Calhanoglu, autore del gol decisivo in Inter-Barcellona di Champions League, ha parlato subito dopo la gara ai microfoni di Mediaset. Non ha dubbi sull’importanza della rete

GRANDE GARA − Calhanoglu parla dopo la vittoria di San Siro: «Era molto importante oggi per noi, bisognava dare un segnale. Grazie ai nostri tifosi che ci danno sempre una grande mano come contro la Roma. Questa gara potrà farci uscire dalla crisi, dobbiamo continuare a lavorare tanto. Il mio gol più importante, sono stato infortunato e ho lavorato tanto per poter esserci. Dobbiamo stare tranquilli e pensare gara dopo gara».