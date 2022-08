Calhanoglu: «Emozionato per i tifosi! Obiettivi Inter sempre gli stessi»

Calhanoglu sarà titolare alle 20.45 in Inter-Spezia (vedi formazioni). Nel prepartita di Inter TV il giocatore ha presentato l’anticipo serale della seconda giornata di Serie A.

SERVONO CONFERME – Hakan Calhanoglu parla a poco meno di un’ora dal via di Inter-Spezia: «Sono carico sempre, poi oggi è diverso perché giochiamo in casa coi nostri tifosi. Ci mancavano, è da tre mesi che non ci vedono. Sarò emozionato nel vederli, poi siamo tutti carichi e vogliamo vincere la partita sicuramente. Lo Spezia? Secondo me merita di stare qui, perché è una squadra forte che ha un buon sistema di gioco. Dovremo stare attenti e fare il nostro lavoro. Come l’anno scorso dobbiamo stare tutti carichi, perché i nostri obiettivi sono sempre gli stessi».