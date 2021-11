Calhanoglu: «Dove può arrivare l’Inter in Europa? Non parlo troppo!»

Calhanoglu cambia mentalità rispetto a quando era al Milan, dove più volte si era espresso in pronostici non sempre rispettati. Il turco, reduce da una buona prova in Inter-Shakhtar Donetsk, a Sky Sport commenta la possibilità di proseguire il percorso in Champions League.

AVANTI! – Hakan Calhanoglu commenta l’accesso dell’Inter agli ottavi di Champions League: «Siamo in una buona strada secondo me. Lavoriamo tutti i giorni col nostro mister e il nostro staff, dobbiamo continuare così. Dove possiamo arrivare in Europa? Vediamo, piano piano. Perché non mi piace parlare troppo, dobbiamo stare sempre attenti perché le altre squadre sono forti. Siamo contenti oggi, poi vediamo più avanti».