Calhanoglu: «Dispiace per il rigore! Classifica cambia poco per l’Inter»

Hakan Calhanoglu dopo Inter-Napoli terminato sul risultato di 1-1, in conferenza stampa a San Siro ha parlato della sua prestazione dolce e amara e delle difficoltà dell’Inter, ma anche dell’obiettivo ancora chiaro di difendere il titolo.

CONFERENZA STAMPA CALHANOGLU DOPO INTER-NAPOLI

Doveva succedere prima o poi. Quanto ti pesa questa sera?

Potevo essere MVP però sbagliando il rigore non è successo. Doveva succedere prima o poi, come hai detto tu. Mi dispiace che è successo oggi perché era importante vincere, non ci siamo riusciti. Oggi abbiamo dominato primo e secondo tempo, ci abbiamo provato ma non siamo riusciti. Siamo stati sfortunati.

Avete affrontato tanti scontri diretti, questo Napoli è la squadra che vi ha creato più difficoltà?

Le statistiche dicono tutto. Eravamo sempre lì, abbiamo provato. Abbiamo provato, ma il Napoli difende bene e hanno messo i nostri attaccanti in difficoltà. Posso fare solo i complimenti. Tante squadre si son rinforzate, noi siamo gli stessi. Per noi cambia poco, il campionato è ancora lungo e siamo tutti lì.

Avete giocato contro tutte le candidate allo scudetto. L’Inter è ancora più forte?



Io rispetto tutte le squadre. Tutte sono forti, noi proviamo ad esserlo ma dobbiamo le rispettare le altre. Porveremo a difendere la nostra coppa, ma ci sono tante alltre squadre forte.

Eurogol pazzesco e poi hai sbagliato forse la cosa più semplice. Questo può incidere psicologicamente nelle vostre convinzioni?



Noi non pensiamo come voi. Vogliamo vincere contro squadre come Atalanta, Napoli, Juventus, Milan; l’anno scorso era diverso e quest’anno è così. Molti si sono rinforzati e quest’anno noi non siamo come l’anno scorso. Ma siamo ancora lì. Ci sono alti e bassi.

Quest’anno è più facile giocare in Champions che in campionato?

Ci sono tantissime partite per noi. Ogni volta che vogliamo riposare c’è un’altra partita. Mentalmente non è facile essere sempre pronti ogni volta.