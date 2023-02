Calhanoglu: «Derby? Più importante vincere oggi! Grazie per il supporto»

Calhanoglu sarà titolare stasera al Ferraris in Sampdoria-Inter e sempre al centro della difesa (vedi formazioni). Il giocatore, nell’intervista prepartita su Inter TV, ha indicato cosa servirà mettere in campo per tornare a casa coi tre punti.

DA VINCERE – Hakan Calhanoglu presenta Sampdoria-Inter: «Dobbiamo continuare così. È stata una partita molto importante per noi vincere il derby, ma è ancora più importante vincere oggi. Sarà una partita difficile, lo è sempre stato giocare qui. Ci siamo preparati bene e vogliamo vincere. La Sampdoria? Hanno un po’ più entusiasmo, sono forti. L’allenatore lo conosciamo, anche lui è carico. Ha tanto rispetto per l’Inter ma vuole vincere, noi dobbiamo concentrarci sul nostro. Un messaggio sul terremoto in Turchia? Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato messaggi. È stato molto difficile questi giorni, perché abbiamo avuto un terremoto molto forte. Vedere le immagini così non è facile: ringrazio i miei compagni, i dirigenti e la società. Ho ricevuto molti messaggi per aiutare il mio Paese, spero che torni presto alla vita normale».