Calhanoglu: «Contento del traguardo. Arnautovic fondamentale!»

Dopo l’iniziale spavento l’Inter trova la vittoria casalinga contro il Monza per 3-2. Al termine della gara Hakan Calhanoglu dà il proprio punto di vista sulla sfida.

RINGRAZIAMENTI – Hakan Calhanoglu, tra i protagonisti di Inter-Monza, dichiara a Dazn: «Cinquanta gol in campionato? Sono contentissimo, è un numero importante per me. Sono l’unico turco ad averlo raggiunto. Ringrazio come sempre i miei compagni per la forza che mi danno. Soprattutto Arnautovic, che in questi mesi in cui ho avuto infortuni mi ha aiutato tantissimo. Lui sa cos’è importante per la squadra. Ho sofferto tantissimo perché non ho mai avuto questi infortuni ma piano piano sto tornando in forma».

Calhanoglu nel post di Inter-Monza

IN RIPRESA – Hakan Calhanoglu prosegue: «Noi vogliamo puntare a trofei importanti e regalare qualcosa ai tifosi come abbiamo fatto l’anno scorso. C’è un obiettivo ma dobbiamo pensare step by step. Ripreso dall’infortunio? Devo continuare, ma lo sento che ho ancora bisogno di qualcosa di più . Sono contento di aver fatto 90 minuti senza infortuni oggi».